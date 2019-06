Les entreprises flamandes sont les plus mauvais payeurs du pays

Les entreprises wallonnes et bruxelloises paient mieux leurs factures que les sociétés flamandes. Les différences entre les régions s'estompent pour ce qui concerne les particuliers alors que du côté des entreprises publiques les retards sont beaucoup plus fréquents au sud du pays.

Grande première. La nouvelle étude sur les habitudes de paiement des chefs d'entreprise réalisée par Intrum distingue les pratiques constatées en Wallonie et en Flandre. Intrum , le leader sur le marché du recouvrement de créances et de la gestion de crédit, a interrogé 862 patrons à travers tout le pays. Les questions tournaient autour du phénomène qui empoisonne la vie des entrepreneurs: les retards de paiement. Car il faut dire que 6 dirigeants de PME sur 10 signalent que ces retards les mettent parfois en difficulté alors que les mauvais payeurs seraient responsables d'un quart des faillites.

La tactique préventive, pour éviter les défauts et retards de paiement, varie aussi selon les régions. "En Flandre, le fournisseur demande plus souvent un paiement anticipé. En Wallonie, on recourt davantage à l'assurance-crédit et aux entreprises de recouvrement", rappelle Intrum dans son enquête.