"Les entreprises font le maximum pour mettre en place des mesures sanitaires"

«Contrôlez-nous et agissez si des manquements sont constatés!» C'est ainsi que réagit Danny Van Assche, administrateur délégué de l'Unizo, l'organisation qui représente les PME et les indépendants en Flandre, à notre information sur le grand nombre d’infractions aux règles sanitaires constatées dans les entreprises .

Entre le 18 mars et fin août, l’inspection du travail a relevé plus de 3.200 manquements sur les lieux de travail (non-distanciation, port du masque, etc.). L’immense majorité des contrevenants s’en sort avec un simple avertissement. Il s’agirait principalement de petites structures.

Par contre, il ne pense pas qu’il soit souhaitable de sanctionner sans avertissement préalable. «Le but est d'aboutir à un environnement de travail sécurisé et je ne suis pas certain que l'amende y contribue le plus efficacement.»