Les entreprises frappées par le Covid pourront éponger leurs pertes

Jusqu’ici, le droit fiscal belge ne prévoit que le "carry forward", permettant la déduction des pertes antérieures sur les bénéfices futurs. Ce système présente l’inconvénient de ne donner un bol d’air à l’entreprise qu’après son rétablissement, et non au moment où elle en aurait le plus besoin. Le carry back permet au contraire, avec l’imputation des pertes sur des bénéfices réalisés lors d’exercices antérieurs, le remboursement des impôts précédemment payés sur des bénéfices antérieurs.