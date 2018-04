Les entreprises n'ont plus peur de s'endetter

Grâce à la croissance retrouvée et aux carnets de commandes bien remplis, les patrons peuvent davantage profiter des opportunités. Ils investissent surtout dans l’élargissement de leurs propres capacités , sans pour autant renoncer à la croissance externe.

Par ailleurs, les entreprises tirent parti des taux ultra bas, qui leur permettent d’emprunter sans pour autant augmenter leurs remboursements. Des dizaines d’entreprises refinancent leur dette à un taux beaucoup plus avantageux , qu’il s’agisse d’entreprises du Bel 20 comme AB InBev, Telenet ou Bekaert, ou de sociétés plus petites comme Kinepolis ou Immobel. Le secteur immobilier est bien placé pour utiliser les taux bas comme levier pour sa rentabilité. Par exemple, le spécialiste en espaces commerciaux Retail Estates a réduit le taux d’intérêt moyen de sa dette de 3,42 à 2,78%. Idem chez les autres acteurs du secteur.

Si on inclut AB InBev , l’endettement diminue. Après l’acquisition de SAB Miller, le "deleveraging" représente une étape cruciale pour le groupe brassicole. À 104 milliards de dollars, l’endettement est encore très élevé , mais il est passé de 5,5 à 4,7 fois le bénéfice brut d’exploitation du groupe. Pour la plupart des entrepreneurs, ce niveau serait inquiétant, mais vu les marges élevées et les cash flows prévisibles, ce n’est pas un souci pour les brasseurs.

Ce sont surtout les sociétés peu endettées qui se lancent dans des acquisitions, comme par exemple le groupe textile Sioen et la société spécialisée dans la transformation de la viande, Ter Beke. Même s’il faut souligner que les acquisitions ne sont pas toujours sans risque.

Dans les autres sociétés, les acquisitions contribuent au bénéfice. Spadel a doublé son bénéfice net grâce à l’absorption du leader du marché bulgare Devin. Kinepolis a vu son bénéfice d’exploitation augmenter de 10% après son expansion aux Pays-Bas et au Canada.

Pour le groupe de cinémas, qui a pendant longtemps accumulé du cash, la croissance est aujourd’hui plus importante que le dividende . La plus grande acquisition de cette année est à mettre à l’actif d’Elia. Le gestionnaire de réseau a mis 977 millions d’euros sur la table pour s’offrir une participation supplémentaire de 20% dans la firme allemande 50Hertz.

La majeure partie des investissements continue à être affectée à l’augmentation des capacités et à la modernisation des équipements. Umicore a ainsi récemment investi 892 millions d’euros pour produire plus de matériaux cathodiques en Chine et en Corée du Sud.