Les entreprises signalent un nombre record de fuites de données

Depuis l’entrée en vigueur des règles européennes, les entreprises belges semblent rechigner à signaler les fuites de données à l’autorité de contrôle . Ainsi, aux Pays-Bas, on faisait déjà état de 27.000 signalements en 2019. L’APD souligne cependant une lente amélioration à cet égard dans notre pays. "Le nombre plus élevé de signalements effectués l’an dernier s’explique pour deux raisons principales. Primo, 2020 est la première année complète pendant laquelle l’APD a disposé d’un comité de direction", avance le président David Stevens. Il n’a été installé qu’en avril 2019 après la résolution d’un problème linguistique. "Et secundo, nous avons simplifié le formulaire de notification il y a quelques mois."

Télétravail

Matthias Vierstraete cite les secteurs les plus ciblés: l’enseignement, les soins de santé, les entreprises informatiques, l’industrie et la chimie. "Dans l’enseignement ou les entreprises IT, les hackers tentent de faire main basse sur de grands volumes de données personnelles. Dans l’industrie et la chimie, elles tentent plutôt de les rançonner en bloquant leurs systèmes."