Les entreprises voient une relance de leur activité au plus tôt d'ici 16 mois

Sept d'entre elles sur 10 se disent impactées par la crise. Celle-ci a contribué à réduire leur activité de 34% en moyenne entre avril et juin et devrait l'abaisser de 25% au second semestre. Elles invoquent principalement la récession (86%), les difficultés financières (57%) et des problèmes de capacité, liés à la chaîne d'approvisionnement, à la production ou à la distribution (29%).