Les femmes chefs d'entreprise plus touchées par la crise

En Europe, les femmes chefs d'entreprise encaissent plus durement la crise pandémique que leurs homologues masculins. C'est la conclusion surprenante à laquelle est arrivée le groupe de solution de paiement suisse CCV, qui a diligenté une étude sur les fermetures de PME à travers le continent suite au Covid-19. En moyenne, le taux de fermeture de janvier à mai 2020 s'est avéré 7% plus élevé pour les entreprises dirigées par les femmes que pour celles pilotées par des hommes. En Russie, où l'écart est le plus élevé (26%), cela signifie que 37% des sociétés au patron féminin ont fermé leurs portes pour seulement 11% de celles au patron masculin. Trois pays ont toutefois fait exception: la Roumanie, l'Italie et la Hongrie.