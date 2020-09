Les grandes entreprises belges optimistes mais prudentes pour 2021

Plus d'un tiers (35%) des grandes entreprises belges maintiennent leurs prévisions budgétaires pour l'année à venir , même si elles ont pris conscience que la situation ne reviendra pas facilement à la normale, ressort-il mardi d'une étude de PwC. De plus, 70% maintiennent les investissements prévus , voire les augmentent. La plupart des directeurs financiers tentent de rétablir leur chiffre d'affaires en innovant dans les produits et services de leur entreprise.

Les banques plus frileuses

Un cinquième des entreprises signalent que les banques sont plus réticentes à leur accorder un crédit. Et trois directeurs financiers sondés sur 10 doutent que les mesures de soutien du gouvernement envers les entreprises se montrent efficaces.

Afin de rétablir ou d'améliorer leur chiffre d'affaires, 39% des directeurs financiers ont choisi de commercialiser de nouveaux produits et services ou d'améliorer ceux qui existent. Les changements se concentreront ensuite dans les canaux de distribution (13%) et dans les fusions, acquisitions ou joint-ventures (13%).