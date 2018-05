Les grandes entreprises belges voient leur avenir en rose

Les CEO des 25 plus grandes sociétés du pays sont quasi-unanimes: dans les trois prochaines années, ils verront leur chiffre d'affaires augmenter et la croissance belge s'améliorer. La menace protectionniste semble moins les inquiéter que leurs confrères internationaux.

→ 24 des 25 entreprises interrogées s’attendent à une hausse de leur chiffre d’affaires au cours des trois prochaines années, ce qui représente 96% de réponses optimistes. C’est plus que la moyenne des 90% pour l’ensemble du monde, et bien davantage que les 68% aux Pays-Bas

→ Le taux de croissance attendu est cependant limité. Presque tous les CEO – soit 21 – s’attendent à une hausse de leur chiffre d’affaires entre 0 et 2%, et 3 seulement qu’elle sera comprise entre 2 et 5%. Aucun cependant ne pense que la croissance de son entreprise sera supérieure à 5%.

L’enquête révèle par ailleurs que les grands patrons visent surtout une croissance organique, à travers l’innovation, les investissements et la formation du personnel, sans pour autant exclure les fusions, les acquisitions et les partenariats.

Pas de risque géopolitique

Il est remarquable de constater qu’ils s’inquiètent moins de l’émergence du protectionnisme, suite notamment à l’élection du président américain Donald Trump et au Brexit, que leurs confrères internationaux, qui considèrent le protectionnisme comme leur plus grand défi. Et ce, alors que la Belgique est une des économies les plus orientées vers le commerce international.