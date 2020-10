Les grands employeurs n'ont plus peur du télétravail

"En mars nous avons mis presque tout le monde en télétravail du jour au lendemain et tout s'est très bien passé."

Mars et le confinement sont passés par là, en effet, et le télétravail fait désormais partie des habitudes dans beaucoup d'entreprises. "En mars nous avons mis presque tout le monde en télétravail du jour au lendemain et tout s'est très bien passé", rappelle à ce sujet Anne-Sophie Hugé, la porte-parole d'Engie en Belgique.