Les hottes de Novy happées par des Américains

Le groupe américain Middleby rachète le producteur flamand de hottes premium Novy. Pour ce faire, il aurait déboursé plus de 200 millions d'euros, selon nos informations.

Début de cette année , les actionnaires de Novy ont commencé à chercher un nouveau partenaire pour l'entreprise . Celle-ci était jusque-là entre les mains de la branche investissement de BNP Paribas Fortis (33,7%) depuis 16 ans, du fonds d'investissement Sofindev (30,8%), de la famille Colruyt (18,1%), de la famille fondatrice et du management.

En effet, Middelby a battu les fonds d'investissement Gilde et Naxicap entre autres. Un coup manqué pour ce dernier, mais sans rentrer bredouille de son voyage en Belgique puisqu'il a annoncé lundi l'acquisition de Ceres Pharma - la "mini-Omega Pharma" de Marc Coucke.

L'acquisition valoriserait Novy à plus de 200 millions d'euros, soit 12 fois environ l'excédent brut d'exploitation (ebitda) sur 2020.

Aucun détail financier n'a été divulgué. Cependant, selon nos informations, l'acquisition par Middelby valoriserait Novy à plus de 200 millions d'euros , soit 12 fois environ l'excédent brut d'exploitation (ebitda) sur 2020.

Direction USA et UK

L'américain Middleby est un géant. Spécialisé dans les fours, hottes et machines à glace, ainsi que dans les appareils pour cuisines industrielles, le groupe compte environ 80 marques premium dans son portefeuille. Parmi les plus connues, l'on citera Viking, TurboChef, Bluezone (hottes), Pitco (frites) et, en Europe, les fours Aga.