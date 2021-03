Les incitants en matière de recherche dans le collimateur du fisc

Tensions entre le SPF Finances et Belspo

Ce qui est plus problématique en revanche, c'est la relation entre le SPF Finances et le Bureau de la politique scientifique belge (Belspo) . "Le premier ne semble pas accorder le crédit nécessaire au second", regrette Laurie Pilo.

Depuis 2014, Belspo valide le caractère scientifique d’un projet et donc son éligibilité aux incitants fiscaux. Ces dernières années cependant, le SPF Finances et sa division Inspection spéciale des impôts (ISI) remettent souvent en question les décisions prises par Belspo. C’est en tout cas ce que constate Ayming, rejoint par d’autres consultants. "L’administration fiscale est très formaliste, accordant parfois plus d’importance aux éléments formels qu'à l’activité réelle du contribuable", note Ken Lioen, responsable du département fiscal chez NautaDutilh et cité dans le rapport d'Ayming. La difficulté de faire reconnaître des diplômes étrangers en est un exemple.