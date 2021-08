Les invests bruxellois et flamand en appui du fonds dédié à la blockchain Tioga

Après tout, force est de constater que la blockchain attire de plus en plus l'attention d'acteurs institutionnels (banques, gestionnaires d'actifs, fonds de pension...) et de grandes groupes (Tesla, etc.) à l'échelle internationale. Ce qui débouche sur "un bouillonnement entrepreneurial énorme du côté de tout ce qui touche à l'infrastructure permettant l'adoption future de la technologie blockchain/cryptomonnaie, qui est justement notre créneau", souligne Nicolas Priem, associé chez Tioga Capital.