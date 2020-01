Les licenciements collectifs ont visé 5.087 emplois en 2019

La transformation de métal fort touchée

Un secteur se détache des autres l’an dernier, celui de la transformation du métal. A lui seul, il a représenté 1.533 licenciements, loin devant l’agroalimentaire (653) et la distribution (489). Ces dernières années, la distribution avait payé un lourd tribut en termes de licenciements collectifs; sans marquer une rupture, 2019 montre néanmoins un mieux sensible sur ce plan.

Au quatrième trimestre, c’est le fabricant de biscuits Mondelez BE Manufacturing Services à Herentals qui a dévoilé la plus conséquente annonce avec 201 postes menacés. On retiendra aussi les plans Renault publiés sur la période par le fabricant d’ampoules Signify, soit l’ancien Philips Lighting, avec 121 emplois, par le centre de distributon d’outils pour le travail des métaux Seco Tools (88 emplois), par la banque ABN Amro à Berchem (70 emplois) et par la chaîne de magasins pour vêtements d’enfants Orchestra Premaman (51 jobs).