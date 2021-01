Les licenciements collectifs portés par l'horeca en 2020

L'horeca a été le secteur ayant enregistré le plus de plans de licenciements collectifs l'an dernier. C'est le deuxième bilan "Renault" le plus lourd sur 5 ans.

Cela en fait le deuxième "score" le plus indigeste des cinq dernières années ; en 2016 les restructurations avaient globalement pesé plus lourd avec 12.042 licenciements annoncés. Mais les effets de la crise pandémique ont été atténués en grande partie par les différentes mesures d'aides publiques et l'élargissement du chômage temporaire.

L'impact de la crise se reflète toutefois clairement dans le classement des secteurs les plus touchés l'an dernier par les procédures Renault. L'horeca (hôtels, restaurants et cafés) au sens large, c'est-à-dire en incluant les activités de loisirs, y a versé la plus grosse contribution avec 1.774 emplois. Suivent la transformation de métal (1.491 emplois), la pétrochimie (1.427), le transport (1.335) et la distribution (988).