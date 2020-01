Les machines de Picanol clouées au sol une semaine par une cyberattaque

Dans la nuit de dimanche à lundi, le fabricant yprois de métiers à tisser Picanol, a été frappé par une cyberattaque de grande ampleur . Conséquence: chômage technique pour les quelque 1.500 employés de l’entreprise , sur ses sites belges, chinois et roumains et suspension par la FSMA, l’arbitre belge des marchés financiers, de la cotation du titre Picanol sur la Bourse de Bruxelles et ce jusqu’à nouvel ordre.

Dans un communiqué laconique, Picanol explique travailler "en collaboration avec des experts externes pour résoudre l’attaque et minimiser l’impact sur ses activités et ses employés" . La date de reprise des activités n’est pas encore fixée. "La priorité est de permettre une récupération sûre des systèmes informatiques. Cependant, compte tenu de la situation actuelle, Picanol Group signale que la production n’aura plus lieu cette semaine" , lit-on encore dans le communiqué.

Les entreprises moyennes, cibles de choix

"Les cyberatta-ques sont de plus en plus ciblées et élaborées." Vincent defrenne

Le risque réside aussi dans la sophistication croissante de ces rançongiciels. "Aujourd’hui, nous faisons face à une vague de professionnalisation des attaques. Elles sont de plus en plus ciblées et élaborées", pointe encore l’expert en cybersécurité. Et à ce jeu-là, les entreprises de taille moyenne et ayant une portée internationale, comme Picanol, sont souvent perdantes. "Les entreprises comme Picanol ou Asco sont des cibles idéales pour les pirates parce que la cybersécurité ne s’est souvent pas encore hissée au rang des priorités et les mécanismes de défense ne sont pas encore au point, contrairement aux plus grosses structures", résume-t-il.