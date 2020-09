Les nominés à l'Entreprise de l'année sont...

250 ans et huit générations

Forte de 250 ans d’existence, la brasserie Dubuisson est la plus ancienne de Wallonie et l’une des plus anciennes de Belgique. Et qui plus est dans les mains de la même famille, dont Hugues Dubuisson incarne la huitième génération .

Le groupe Dubuisson emploie près de 120 personnes dans la brasserie, les différents établissements horeca et le musée inauguré en 2019, pour un chiffre d’affaires global de l’ordre de 53 millions, horeca compris. La brasserie exporte près de 60% de sa production dans 40 pays. C’est la France voisine qui absorbe la plus grande part des ventes, suivie de la Suisse, l’Italie, les Pays-Bas, les Etats-Unis et de plus en plus la Russie, la Chine et l’Asie. Le chiffre d’affaires réalisé dans l’horeca, via cinq établissements du groupe Dubuisson, représente 30% de son chiffre d’affaires total.