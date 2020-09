Les parapharmacies iU sont en réorganisation judiciaire

Ex-Multipharma

C'est en 1996 que Multipharma s'était lancé dans la parapharmacie en lançant Equiform . Le concept de parapharmacie, qui vend essentiellement des produits de soins et de beauté, encore peu connu en Belgique, a commencé à se développer dans un contexte devenu, au fil des ans, de plus en plus concurrentiel. Equiform était alors considéré comme une sorte de pionnier dans notre pays. En 2010, Equiform avait changé de nom et s'était transformé en iU.

On l'a dit, pour justifier la cession de iU, Multipharma avait avancé son intention de se recentrer sur ses activités clés. Mais le chiffre d'affaires en baisse depuis plusieurs années, avait dû peser lourd dans la balance. En 2016, le chiffre d'affaires s'élevait encore à 31,7 millions d'euros, contre 28,7 millions en 2017 et 24,7 millions en 2018. Il faut aussi dire que depuis quelques années, ce secteur était devenu de plus en plus concurrentiel, notamment avec l'apparition de Medi-Market. La vente en ligne a également commencé à couvrir une part de plus en plus importante des activités, un tournant que iU n'avait pas réussi à négocier. En 2017, la chaîne avait abandonné son webshop afin de se replier sur le canal de vente en ligne de Multipharma.