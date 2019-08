Les plateformes européennes vendent peu en ligne hors frontières

Les revenus (hors voyages) des sites de vente en ligne spécialisés (les "marketplaces") à capitaux européens plafonnent à 9 milliards d’euros. Un chiffre modeste: il ne représente que 21% du marché global des "marketplaces" d’e-commerce et 17% du total marché transfrontalier réalisés par les commerçants en ligne européens (52,25 milliards d’euros).

"Les plateformes de vente en ligne européennes devraient accroître leurs ventes hors frontières de plus de 50% en 2020."

Mais si l’Europe connaît un retard à l’allumage, les choses devraient évoluer dans les années à venir, d’autant que les consommateurs privilégient les "marketplaces" pour leurs commandes fréquentes et répétitives . "Selon nos prévisions, les plateformes de vente en ligne européennes devraient accroître leurs ventes hors frontières de 50% en 2020 pour atteindre 15 milliards d’euros" , estime Carine Moitier, fondatrice de Cross-Border Commerce Europe , une plateforme européenne qui vise à stimuler les commerces en ligne et omnicanal à travers le continent.

Certes, les géants du secteur – Amazon, Alibaba, JD. com… – ne resteront pas inertes. "Mais nous pensons que les acteurs européens devraient s’étendre davantage à l’avenir et réduire progressivement l’écart avec les géants de l’e-commerce" , précise Carine Moitier.

Zalando, n° 1 européen

Cross-Border Commerce Europe vient d’établir un top 20 des plateformes européennes de vente en ligne les plus présentes sur le créneau transfrontalier.

Ce classement est obtenu en intégrant quatre paramètres: les ventes en ligne transfrontalières en Europe (16 pays comprenant l’Europe de l’Ouest et la Scandinavie), des indicateurs de performance transfrontalière, le nombre de pays couverts et le nombre et le pourcentage de visites transfrontalières. Ne sont en outre pris en compte que les sites de commerce de détail.