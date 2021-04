Les règles du quasi-apport disparaissent pour la SRL. La prudence est de mise...

Pour les sociétés à responsabilité limitée, le régime des quasi-apports a été abrogé purement et simplement. Toute forme de contrôle a-t-elle dès lors disparu?

Un actionnaire peut apporter à une société un bien qui n’est pas du numéraire, cela s’appelle un apport en nature. C’est permis mais on peut cependant craindre une surévaluation du bien apporté en nature, surévaluation qui pourrait porter préjudice aux tiers (le patrimoine réel de la société sera moindre que les capitaux propres affichés) ou préjudice aux apporteurs en espèces (leurs droits dans la société seront diminués par rapport aux droits de l’apporteur en nature).

Dès lors, le code des sociétés et des associations (CSA) prévoit que les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation objective. Le CSA impose ainsi le contrôle de la consistance des apports en nature par un réviseur d’entreprise.

Deux rapports doivent être établis : tout d’abord, les fondateurs doivent rédiger un projet de rapport dans lequel chaque apport est décrit et la justification de son évaluation est fournie. Ce projet de rapport est ensuite soumis à un réviseur d’entreprise qui se prononce sur son bien-fondé.

Les fondateurs doivent ensuite finaliser leur rapport en précisant s’ils s’écartent ou non, et pour quelles raisons le cas échéant, des conclusions du réviseur. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal de l’entreprise et les conclusions du réviseur sont publiées. Le CSA prévoit également la mise en cause de la responsabilité des fondateurs en cas de mauvaise évaluation des apports en nature.

Contourner les règles légales

Mais que se passe-t-il si un bien n’est pas apporté en capital à la société mais que ce bien est acheté par la société ?

Bien avant le CSA, la loi réglementait les quasi-apports, c’est-à-dire l’achat par la société, dans les 2 ans de sa constitution, d’un bien appartenant à un actionnaire ou un administrateur.

En effet, il serait facile de contourner les règles légales relatives aux apports en nature en apportant des espèces à la société pour lui permettre d’acheter ce bien ou, autrement, de vendre ce bien à la société et ensuite apporter le prix de vente en numéraire à la société.

C’est encore le cas aujourd’hui pour les sociétés anonymes dans le nouveau CSA : cette acquisition nécessitera un rapport d’un réviseur d’entreprise, un rapport explicatif de l’organe d’administration et un vote préalable de l’assemblée générale des actionnaires.

Ce contrôle n’a pas pour effet de transformer une vente en un apport mais a pour but d’éviter, dans les premiers moments de la vie d’une société, d’avantager indûment un actionnaire ou un administrateur en faisant acheter par la société un bien surévalué.

L’on savait déjà que la très grande liberté accordée par le CSA, particulièrement pour les SRL, imposait une extrême prudence. La suppression du régime des quasi-apports en est une nouvelle démonstration.

Cependant, pour les SRL (société à responsabilité limitée), le régime des quasi-apports a été abrogé purement et simplement. Toute forme de contrôle a-t-elle disparu ?

Les travaux préparatoires répondent par la négative en indiquant que le contrôle s’opérera dorénavant au travers des règles relatives aux conflits d’intérêts. L’on sait en effet que, si un administrateur est en conflit d’intérêt avec la société – et c’est le cas s’il est vendeur d’un bien, d’une part, et administrateur de la société qui achète ce bien, d’autre part –, cet administrateur doit notifier préalablement cette opposition d’intérêts et il ne peut participer ni aux délibérations ni au vote sur l’opération envisagée.

Réponse insatisfaisante

Cette réponse est-elle satisfaisante ? Malheureusement non, et à plus d’un titre.

Tout d’abord, la règle de conflit d’intérêts ne concerne qu’un administrateur. Par conséquent, si le vendeur du bien est actionnaire mais pas administrateur, aucun contrôle relatif à l’évaluation du bien vendu n’interviendra.

Ensuite, dans le régime des quasi-apports, il fallait non seulement une décision de l’organe d’administration, mais aussi le rapport d’un réviseur d’entreprise, intervention du réviseur qui est totalement absente dans le régime du conflit d’intérêts.

L’on savait déjà que la très grande liberté dorénavant accordée par le nouveau CSA, particulièrement pour les SRL, imposait une extrême prudence aux différents intéressés, qu’ils soient des actionnaires ou des créanciers. La suppression du régime des quasi-apports en est une nouvelle démonstration.