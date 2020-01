Les salaires des CEO sont en recul depuis 5 ans

Les salaires des CEO des grandes entreprises cotées en Belgique et au Grand Duché ont tendance à diminuer depuis 2015.

La rémunération moyenne totale des CEO des grandes entreprises cotées en Belgique et au Grand Duché a tendance à diminuer depuis 2015, selon le dernier rapport annuel du bureau conseil PwC sur la gouvernance d’entreprise. Établi en analysant les assemblées générales de 49 sociétés cotées, ce document montre aussi que le rendement total des actionnaires (dividendes et plus-value) recule depuis 2013, mais a connu un soubresaut en 2016, avant de se remettre à reculer. "Cela suggère que la rémunération des CEO est à la traîne par rapport à l’évolution du rendement des actionnaires", dit PwC.

"La rémunération des CEO est à la traîne par rapport au rendement des actionnaires." christiaan Moeskops associé, PwC Belgium

Le rapport met en évidence le lien entre la capitalisation boursière de chaque entreprise et le niveau de rémunération de ses dirigeants: plus la première est élevée, plus le niveau de salaire du CEO évolue en haute altitude. Ce qui s’explique par un surcroît de complexité dans les tâches de gestion et de plus grandes responsabilités à assumer dans les méga sociétés.

Les nouveautés introduites dans les pratiques de ces entreprises par le Code des sociétés réformé et par le Code belge de gouvernance 2020 ne resteront pas sans effet sur ces rémunérations, poursuit PwC. Le nouveau Code de gouvernance rendra la rémunération des CEO et des membres du conseil d’administration plus transparente. Les bonus (rémunérations variables à court terme) des CEO seront mis sous pression, en faveur d’une part plus élevée dédiée à la rémunération fixe.

