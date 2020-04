Les salaires des patrons du Bel 20 ont augmenté de 30% en 2019

En 2019, la rémunération des CEO des grandes entreprises belges cotées s'élevait en moyenne à 2,46 millions d’euros, soit 30% de plus qu’en 2018.

Les salaires des patrons des grandes entreprises belges cotées ont augmenté de 30% en 2019. Les bonus exceptionnels et primes uniques contribuent grandement à cette hausse. Avec 6,15 millions d’euros, la palme du patron le mieux payé revient à Tim Van Hauwermeiren, CEO de l'entreprise de biopharmacie ArgenX, tandis que la moyenne cumule à 2,46 millions d'euros.

Van Hauwermeiren s’est vu octroyer un bonus exceptionnel sous forme d’options sur actions valorisées à 5,26 millions d’euros, suite à la réussite d’un test clinique important autorisant la commercialisation d’un nouveau produit et à la conclusion d’un accord de partenariat stratégique avec le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson. Par comparaison avec 2018, sa rémunération a été multipliée par sept, passant de 844.000 euros à 6,15 millions d’euros.

Son confrère Onno van de Stolpe, CEO de la société biopharmaceutique Galapagos, n’a pas grand-chose à lui envier, avec un bonus exceptionnel de 2,9 millions d’euros suite à la signature d’un accord de collaboration en matière de R&D avec la firme américaine Gilead. Sa rémunération totale se monte ainsi à 4,4 millions d’euros, soit quatre fois plus qu’un an plus tôt. Van de Stolpe se classe au troisième rang des patrons les mieux payés, après Jean-Christophe Tellier du groupe pharmaceutique UCB, qui occupait la première place en 2018.

Au quatrième rang, on trouve Ilham Kadri, qui a repris l’an dernier la direction du groupe chimique Solvay, et qui a reçu près de 20% de plus que son prédécesseur Jean-Pierre Clamadieu. Sa rémunération totale comprend cependant plusieurs bonus uniques, comme une compensation de près de 910.000 euros pour la perte de sa rémunération variable auprès de son ancien employeur, et une indemnisation d’un peu plus de 100.000 euros pour ses frais de déménagement.

Carlos Brito, CEO du géant brassicole AB InBev, a vu sa rémunération quasiment doubler, passant de 2,22 millions d’euros en 2018 à 4,35 millions d’euros l’an dernier. Pour l’exercice 2019, Brito a reçu un bonus de 2,61 millions d’euros "pour avoir atteint certains objectifs". En 2018, sa rémunération variable ne dépassait guère 730.000 euros. Le patron d’AB InBev s’est aussi vu attribuer des warrants sur actions. Mais l’entreprise n’a pas chiffré la valeur de ces warrants, ce qui explique qu’ils ne soient pas inclus dans la rémunération globale de Brito.

Dix CEO du Bel 20 gagnent plus de 2 millions d’euros, et dix gagnent moins.

Jan Suykens, CEO de la société d’investissement Ackermans & van Haaren, a reçu un bonus en hausse de 80% "pour les bons résultats obtenus" en 2019. De son côté, Joost Uwents, CEO de WDP – actif dans l’immobilier logistique –, a, lui aussi, reçu un bonus exceptionnel de 100.000 euros "dans le cadre" du 20e anniversaire de la cotation du groupe sur la bourse de Bruxelles.

Ian Gallienne, CEO du holding GBL – le "groupe Frère" – est le seul manager du Bel 20 qui ne reçoit aucune rémunération variable, mais il perçoit un salaire fixe de 1,59 million d’euros, et occupe ainsi la seconde place au sein des entreprises du Bel 20 après le patron d’ING Ralph Hamers.

Dix CEO gagnent plus de 2 millions d’euros, et dix gagnent moins. Au dernier rang, on trouve Dominique Leroy de Proximus, qui a quitté l’entreprise en septembre 2019, et dont la rémunération ne porte donc que sur neuf mois. Quant à son remplaçant Guillaume Boutin, il n’a pris ses fonctions que le 1er décembre.

Crise du coronavirus

Depuis que nous publions les données sur les salaires des grands patrons – c’est-à-dire depuis 2006 –, la rémunération moyenne annuelle des CEO des entreprises du Bel 20 tourne autour de 2 millions d’euros. En 2008, l’année de la crise financière, ce montant est retombé à 1,7 million d’euros. La moyenne de 2,45 millions d’euros de l’an dernier peut donc être considérée comme élevée. Et peut-être même comme exceptionnelle.

Car on peut s’attendre à ce que les bonus exceptionnels qui seront accordés cette année ne soient pas aussi élevés. De plus, la crise du coronavirus devrait avoir un impact sur les résultats de 2020 de nombreuses entreprises, et par ricochet sur la rémunération variable des CEO. L’importance de cet impact dépendra des critères utilisés par les entreprises pour déterminer le montant de la rémunération variable des CEO et de l’appréciation des comités de rémunération qui en décident. Il est aujourd’hui difficile d’anticiper ces décisions.

La patronne de Solvay Ilham Kadri a déjà annoncé qu’elle verserait 15% de son salaire annuel dans un fonds de solidarité pour le Covid-19.

La patronne de Solvay Ilham Kadri a déjà annoncé qu’elle verserait 15% de son salaire annuel dans un fonds de solidarité pour le Covid-19 venant en aide aux travailleurs et aux indépendants touchés par la crise du coronavirus. Et Andrea Enria, président de l’autorité de contrôle des banques en Europe au sein de la Banque centrale européenne, a récemment exhorté les banques à se montrer "extrêmement réservées" cette année en matière de bonus.

Ces salaires sont-ils mérités?

Pour apporter une réponse à cette question, nous avons conçu un indicateur comparant le salaire du patron et la valeur boursière de l’entreprise, les actifs totaux, les bénéfices de l’année en cours et le nombre d’employés . Dans le cas des sociétés immobilières réglementées Aedifica, Cofinimmo et WDP et les sociétés d’investissement Ackermans & van Haaren, GBL et Sofina, qui n’emploient qu’un personnel limité, ce dernier critère n’a pas été pris en compte.

Selon ces indicateurs, c’est le patron d’AB InBev Carlos Brito qui mérite le plus son salaire. La deuxième place est occupée par Ralph Hamers d’ING, suivi par Johan Thijs de KBC. Ian Gallienne de GBL se retrouve à la quatrième place, juste avant Bart De Smet d’Ageas.

Tim Van Hauwermeiren d’ArgenX et Onno van de Stolpe de Galapagos n’obtiennent pas de bons scores sur base de cet indicateur. Ces (relativement) jeunes sociétés de biopharma sont encore loin d’afficher des bénéfices exceptionnels et n’emploient qu’un personnel limité. Leur capitalisation boursière – qui s’explique en grande partie sur les espoirs de développement et de commercialisation réussis de nouveaux médicaments – est cependant relativement élevée.