Les sanctions contre l'Iran touchent les multinationales européennes

Le retrait américain de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien et le rétablissement prévu de dures sanctions économiques à partir de ce mardi compromet les activités des multinationales européennes en Iran. Tour d'horizon des principaux secteurs concernés.

Automobile

Les constructeurs français Renault et PSA écoulent près de la moitié des voitures neuves immatriculées en Iran. PSA a annoncé début juin qu'il préparait la suspension de ses activités sur ce qui est son principal marché étranger en volume, minimisant toutefois l'ampleur de son retrait - "moins de 1% de son chiffre d'affaires". Renault a pour sa part assuré ne pas vouloir abandonner ses activités en Iran, quitte à "réduire la voilure très fortement". Les poids lourds allemands seront également pénalisés. En particulier, Daimler, signataire en 2016 de protocoles d'accord avec deux groupes iraniens pour produire et commercialiser des camions Mercedes-Benz. Et Volkswagen, qui avait annoncé en 2017 son intention de recommencer à vendre des voitures en Iran, après 17 ans d'absence. Fortement implanté aux Etats-Unis, le constructeur sera probablement contraint de renoncer au marché iranien.