Les sociétés belges de Bernard Tapie sont en liquidation

"Bernard Tapie s’était installé en Belgique à l’époque de la création de ces sociétés et il s’y était domicilié. Mais son projet n’avait pas fonctionné et il avait repris le chemin de la France", avait plaidé son avocate en plaidoiries. À ce moment, un liquidateur avait été nommé à Liège. Le Consortium de Réalisation (CDR), l’organe chargé de réaliser le passif du Crédit Lyonnais, était le principal créancier de Bernard Tapie et réclamait la dissolution des deux sociétés qui n’avaient plus d’actifs nets en gestion.