Les sociétés dormantes dopent les faillites à Bruxelles

Comment expliquer ce contraste, alors que l’économie bruxelloise ne va pas plus mal qu’ailleurs? Bruno Wattenbergh, senior advisor chez EY, épingle le phénomène des sociétés dormantes ou sociétés fantômes. "Ce sont des entreprises qui n’ont pas d’activité, pas de chiffre d’affaires et ne déclarent rien depuis des années. On ne sait pas ce qu’elles font. Lorsqu’elles ne paient plus la taxe sur les sociétés, elles se retrouvent dans le collimateur du parquet. Une entreprise qui ne rentre plus ses comptes peut même être citée en faillite directement", explique-t-il.