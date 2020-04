Les start-ups belges craignent l'asphyxie financière

La pandémie du Covid-19 affecte les start-ups et les scale-ups belges. Elles sont nombreuse à anticiper dès septembre un manque de liquidité. Pourtant, peu d'entre-elles songent à réduire l'effectif.

Le gouvernement britannique a annoncé ce lundi dégager une enveloppe de 1,25 milliard de livres pour soutenir ses start-ups "innovantes" qui peinent à trouver des financements pendant cette pandémie du Covid-19. Le gouvernement belge devrait-il suivre le même exemple et prendre des mesures spécifiques au segment des start-ups ?

Début du mois, SupportOurStartups.be, une initiative soutenue par 980 start-ups et scale-ups, avait déjà appelé à un soutien financier sous forme de garanties d'État. En date du 20 avril, seules 194 avaient reçu une réponse.

La situation en chiffres

"Être en manque de liquidités est une disposition naturelle pour une start-up et une scale-up, mais une telle chute peut faire reculer notre écosystème de 5 à 10 ans", lit-on dans un communiqué de Support Our Start-Up.

> plus de 78% des start-ups font face depuis mars à des pertes de revenu s. Elles sont même près de 24% à constater un recul des revenus de 75%. Sur l'ensemble de l'exercice 2020, 22% des sondés anticipent une perte de 50 à 75% de leurs revenus.

> plus de 75% des start- et scale-ups qui ont lancé une levée de fonds pendant la pandémie Covid-19 pare l'un effet négatif.

"Avant Covid-19, le manque d'argent des sondés sur une période de plus de 24 mois pour 13% d'entre eux; sur 18 à 24 mois pour 9,8%; sur 12 à 18 mois pour 29,9%; sur 6 à 12 mois de 31,5%."

Licencier n'est pas privilégié

Et pourtant, interrogées ces entreprises affirment dans près de 75% des cas n'avoir aucune intention de supprimer du personnel. L'environnement des start-ups et scale-up est un grand fournisseur d'emplois. De plus les acteurs sont conscients que la guerre des talents qui sévit de leur secteur.