Les syndicats craignent un bilan social encore plus lourd chez Lhoist

"Un climat constructif"

Les syndicats et la direction de Lhoist se sont rencontrés ce lundi matin à Namur. Le but de ce rendez-vous était de fixer un calendrier de rencontres et de mettre en place une méthode de travail pour les discussions. La prochaine séance de questions-réponses se tiendra le 26 septembre. La direction doit notamment présenter une répartition des suppressions d'emplois par service et un organigramme des sites concernés, indique le syndicaliste de la CSC.