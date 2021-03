Les tests rapides en entreprise ont du mal à s'imposer

"Si on doit faire deux tests par semaine, cela représente 13.000 tests par semaine et nous n'avons que 5 infirmiers et 2 médecins pour toute l'usine."

Bpost et Proximus comme cobayes

À la RTBF en revanche, le Service interne de prévention et de Protection (SIPP) ne se montre pas très favorable aux tests rapides. "Un test négatif peut donner un faux sentiment de sécurité qui peut être dommageable à la politique de prévention qui est mise en place… et qui fonctionne bien à la RTBF", peut-on lire dans un avis de la SIPP daté du 23 mars. Du côté de Volvo Gand, on explique être en train d'étudier la faisabilité de l'opération. "Si on doit faire deux tests par semaine, cela représente 13.000 tests par semaine et nous n'avons que 5 infirmiers et 2 médecins pour toute l'usine", a expliqué Barbara Blomme, la porte-parole de Volvo Gand. Cette dernière, qui précise que Volvo a déjà changé plus de dix fois sa façon de travailler depuis le début de la crise, ajoute que la marque réalise des tests quand des contaminations sont observées.