Les travailleurs belges adeptes des notes de frais "gonflées"

Les notes de frais surévaluées sont un phénomène courant en Europe, mais les Belges figurent parmi les champions de la "discipline".

Une entreprise européenne employant quelque 250 personnes perd jusqu'à 15.360 euros (médiane) par an en raison de fraude sur les notes de frais... C'est une des conclusions de l'enquête menée dans douze pays d'Europe par Opinium pour le compte de SAP Concur, une société qui offre précisément des services de gestion des dépenses aux professionnels. Ce qui étonne, dans cette étude, c'est que les Belges se classent systématiquement parmi les pires fraudeurs. Exemples...

La perte médiane pour une entreprise belge de 250 collaborateurs s'élève à 25.920 euros par an, soit 10.600 euros de plus que la médiane européenne. Les travailleurs belges trouvent acceptable de soumettre volontairement des fausses dépenses jusqu'à 192 euros par an, contre 130 euros/an pour les travailleurs européens. Et 54% des Belges interrogés estiment acceptable de déclarer plus de dépenses que nécessaire ou d'ignorer les consignes de leur employeur en la matière, contre une moyenne de 48% à l'échelle des douze pays analysés...

25.920 euros/an La perte médiane pour une entreprise belge de 250 travailleurs du fait de notes de frais gonflées atteint 25.920 euros par an.

Un tableau guère affriolant pour nous, on en conviendra. On se consolera en consultant le chapitre consacré aux raisons qui poussent les travailleurs belges à frauder. Beaucoup d'entre eux expliquent qu'ils le font en contrepartie pour des aspects de leur travail qui ne sont pas récompensés. Ils citent les heures supplémentaires non payées (20%), les temps de trajets non pris en compte (18%) ou encore – motivation sans doute renforcée depuis la pandémie – les frais de télétravail non remboursés (18%). Ils citent aussi de "mauvaises" raisons, si tant est qu'on puisse qualifier les premières de "bonnes", telles que le fait que les dépassements ne sont jamais réprimandés ou que l'impact est négligeable pour l'entreprise.

La fraude n'est pas toujours intentionnelle non plus. Selon l'étude, si 37% des travailleurs européens surévaluent le nombre de kilomètres parcourus, 22% le font délibérément mais 15% le font sans aucune intention de tricher. Important aussi de relever que 35 autres pourcent affirment ne jamais exagérer leurs factures de déplacement.