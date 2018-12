Les trois quarts des PME belges sont en bonne santé (sauf à Bruxelles)

En dix ans, la forme des PME belges s’est améliorée. Même s’il reste des points d’attention: rentabilité, productivité et Bruxelles.

C’est un classique. Chaque année, l’Union des classes moyennes (UCM) et l’Unizo, épaulées par les données et les outils de Graydon, dressent le bilan de santé des PME en Belgique. Une étude bouclée le 5 octobre dernier, à l’heure où 95% des comptes annuels 2017 étaient disponibles. Et qui se penche sur les dix dernières années, de 2008 à 2017. On vous résume le tout.

1. Toujours plus de PME

Fin 2017, la Belgique comptait 1,14 million de petites et moyennes entreprises – selon la définition belge, c’est-à-dire comptant entre un et cinquante travailleurs. Parmi elles, 51,1% revêtaient le costume de personne morale (SPRL, SA ou autre), la petite moitié restante étant formée par les entreprises unipersonnelles (en personne physique, donc). En dix ans, le nombre de PME a crû de 23,2% en Belgique.

54,3% . La Flandre se taille toujours la part du lion, avec 54,3% des sociétés et 57,5% des personnes physiques.

Peu de surprises du côté de la répartition. La Flandre se taille toujours la part du lion, avec 54,3% des sociétés et 57,5% des personnes physiques. Suivent la Wallonie (21,3% des sociétés et 33,3% des personnes physiques) et Bruxelles (14,7% des sociétés et 8,2% des personnes physiques). Et le solde, calculerez-vous? Impossible de lui coller de la sorte une étiquette géographique.

2. Un quart des PME affiche moins de cinq ans au compteur

"Le noyau économique belge doit être ancien: tel est le sentiment qui règne, souligne Eric Van den Broele, en charge de la recherche chez Graydon. Eh bien c’est faux. En Belgique, 24,3% des PME revêtant la forme d’une société n’ont pas cinq ans. Et 44,1% d’entre elles ont moins de dix ans. C’est un tissu jeune, changeant et dynamique!" Le constat est similaire pour les entreprises unipersonnelles: 30,4% n’ont pas cinq ans et 48,1% totalisent moins de dix printemps.

3. La santé financière s’améliore, même si la rentabilité stagne

UCM et Unizo s’entendent pour désigner l’un des coupables: la pénurie de main d’oeuvre dans certains secteurs.

Endettement en baisse, liquidité et solvabilité en hausse, la santé financière des PME (sous la forme de personne morale et publiant donc des comptes annuels) est en amélioration constante depuis 2008. Avec un bémol, toutefois: la rentabilité – des fonds propres après impôts, pour être précis – stagne depuis une dizaine d’années, et a même légèrement piqué du nez en 2018. Stagnation également, voire même lente érosion, du côté de la productivité.

Comment l’expliquer? UCM et Unizo s’entendent pour désigner l’un des coupables: la pénurie de main d’oeuvre dans certains secteurs. "De quoi mettre sous pression les salaires", explique Clarisse Ramakers, directrice du service d’étude de l’UCM.

4. Bruxelles, cas particulier, et préoccupant

Quand il s’agit d’évoquer la santé des PME, Graydon dégaine son "multiscore", fait du croisement de quelque quatre-vingt critères et dépassant la seule sphère financière (voir l’infographie ci-dessus). À ce petit jeu de la visite médicale, les entreprises flamandes et wallonnes s’en sortent de manière similaire. Avec même une légère avance pour la Wallonie, celle-ci affichant une progression un rien plus favorable que la Flandre sur les dix dernières années.

La capitale compte toujours plus d’une entreprise sur cinq présentant un profil risqué, avec un risque de faillite important et des perspectives de croissance limitées.

Et puis il, y a Bruxelles, qui est depuis le début un cas particulier. Entreprises plus jeunes et plus petites, mais aussi en moins bonne posture. Même si l’évolution, de 2008 à 2017, est favorable, la capitale compte toujours plus d’une entreprise sur cinq présentant un profil risqué, avec un risque de faillite important et des perspectives de croissance limitées. "Bruxelles compte beaucoup d’entreprises qui ne sont pas aptes à encaisser un choc", résume Eric Van den Broele. Ce qui s’est particulièrement illustré en 2016, qui a aligné des attentats terroristes, un "lockdown" de la ville et des soucis de mobilité à n’en plus finir, aggravés par des tunnels tombant en ruine. "Le piétonnier a notamment été accusé, alors qu’il ne constituait pas le coeur du problème. Qui est qu’un nombre important de PME ne sont pas en état de résister à un choc."

5. À l’approche du scrutin, place aux revendications