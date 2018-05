Les universités francophones ont créé 286 spin-offs et généré 3.000 emplois

Parler d’une seule voix

Selon le bilan arrêté à fin 2016, un total de 286 spin-offs sont issues des travaux de recherche des 5 universités francophones belges (ULiège, UCL, ULB, UMons, UNamur) et, à ce jour, 235 d’entre elles sont toujours actives et représentent plus de 3.000 emplois. Quatre d’entre elles ont fait l’objet d’une entrée en Bourse (IBA, Iris, IBT, Mithra) et 22 ont été rachetées. "Ces éléments traduisent le succès de la valorisation des travaux de recherche via la création d’entreprises. Nous avons une expérience dans les métiers de montage de projets et du transfert de technologies. Notre mission est de détecter les résultats valorisables issus de la recherche et les besoins des entreprises", renchérit Olivier Vande Vyver, directeur opérationnel de LIEU, le réseau de qui coordonne la valorisation des universités francophones. Il leur permet aussi de parler d’une seule voix en la matière et assure le contact avec les pôles de compétitivité.