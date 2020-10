Levée de fonds record pour Ÿnsect et ses protéines alternatives

Au vu du montant de 372 millions de dollars concerné, c'est la plus importante levée de fonds dans une entreprise non américaine du secteur agricole qui vient d'être officialisée ce mardi.

Le français Ÿnsect, qui ambitionne de devenir le premier fournisseur mondial d’ingrédients "premium" destinés à l’alimentation animale et aux engrais organiques, s'en frotte les mains. Et pour cause, il voit au passage son financement total aujourd'hui porté à quelque 425 millions de dollars en neuf ans d'existence, soit plus que l'ensemble des augmentations de capital constatées dans son secteur d'activité.