"Licencier et réinvestir était urgent pour pérenniser l'outil en Belgique" (Axel Ampolini, Lhoist)

Face à la baisse de la demande sur le marché belge, le groupe Lhoist, géant de la production de chaux et minéraux, prévoit de réduire d’environ 20% son personnel actif sur ses trois sites wallons et d’y procéder à des investissements ciblés. L’Echo a rencontré le patron au sortir du conseil d’entreprise.

Dans une interview accordée à L’Echo, Axel Ampolini, le patron en charge des sites industriels belges n’y va pas par quatre chemins. La baisse de la demande pour les produits sortant des lignes de production visées lui impose de se recentrer sur les activités porteuses sur le marché européen de demain. Cela passe par des investissements ciblés, mais aussi par une réduction du personnel local de l’ordre de 20%.

Que s’est-il passé exactement ce matin?

Je sors d’un conseil d’entreprise extraordinaire où je viens d’annoncer que nous allons restructurer nos trois sites de production belges. D’une part, le projet est d’investir 90 millions d’euros dans l’outil sur 5 ans et sur nos trois implantations de Hermalle, Marche-les-Dames et Jemelle. Chaque site sera recentré sur certaines activités porteuses à moyen et long terme. Mais, d’autre part, malheureusement, nous allons stopper certaines activités non compétitives et devoir licencier du personnel.

Vous parlez à ce stade de 117 emplois sacrifiés sur les 516 existants à l’heure actuelle sur les trois sites industriels?

C’est une proposition de départ, fixée bien sûr sur des bases rationnelles. Mais nous devons en discuter avec les représentants du personnel dans le cadre strict imposé par la Loi Renault. Il y aura sans doute des possibilités de prépension, de départ volontaire. Il est donc bien trop tôt pour préciser le nombre exact de licenciements qui sera validé d’ici mi-2020 et sera ensuite étalé jusqu’en 2021.

Ce n’est pas le premier plan de restructuration au sein du groupe en Europe…

Non, c’est vrai. Je suis aux commandes de l’Europe de l’Ouest au sein du groupe depuis 18 mois et ces événements datent d’il y a plus longtemps; mais nous avons fermé une usine en Grande-Bretagne suite à la baisse de la demande du secteur sidérurgique local et nous avons réduit notre voilure au Danemark, notamment. Et il y a déjà eu, ces dix dernières années, des restructurations en Allemagne et en France. En Belgique, nos ventes ont chuté de plus d’un tiers en dix ans. Il fallait donc réagir pour ne plus subir les lois du marché et pour rester concurrentiel.

Quelle a été la première réaction des membres du conseil d’entreprise convoqués de bonne heure mercredi matin?

Bien sûr, c’est un choc. Personne ne s’attendait à une telle restructuration. Mais la discussion a été assez constructive. La procédure Loi Renault mise en place est inédite au sein du groupe Lhoist, tant du côté de la direction que du côté du personnel. On a donc expliqué les phases et les règles de la procédure. Puis tout le monde a voulu rapidement retourner sur les sites industriels pour informer le personnel sur le coup de 11 heures.

Les syndicats parlent de "victimes" et de "prétexte" pour réduire les coûts. Il ne s’agit pas de délocaliser des lignes de production belges vers d’autres pays?

Non, sûrement pas. Mais la concurrence nous impose de jouer partout la carte de la proximité et du circuit court: si c’est possible industriellement, nous devons produire là où se trouve la demande, car nous devons réduire au maximum les coûts structurels logistiques pour rester compétitifs sur tous nos marchés. Mais je confirme: on ne siphonne pas l’emploi d’une usine vers l’autre pour gagner de l’argent sur le dos de notre personnel.

Un exemple précis?

Si nous avons pris la décision de fermer définitivement la production de calcaire et de chaux à Hermalle et de licencier une soixantaine d’ouvriers et d’employés du site, c’est parce que le coût de transport de cette matière depuis Jemelle est devenu excessif et nos clients subissent de plein fouet la concurrence internationale, notamment chinoise. Mais nous allons investir dans des fours verticaux et les lignes de production de dolomie cuite, qui est un produit à haute valeur ajoutée, très demandé par l’industrie sidérurgique à proximité, par Sidmar (Gand) et Tata Steel (Pays-Bas) notamment, et qui peut être transportée par voie navigable en amont et en aval.

On n’a pas trop attendu avant de prendre des mesures?

Il est vrai que l’ancrage local fort de l’entreprise familiale fait qu’il est très difficile de prendre une mesure qui touche directement plus de 100 familles. Mais la conjoncture internationale l’imposait vraiment. Et l’actualité récente – le revers judiciaire subi à Jemelle dans l’affaire qui nous oppose à l’abbaye de Rochefort autour de la source de Tridaine – nous oblige à réduire directement les volumes de production de chaux de 400.000 à 340.000 tonnes par an pour ne pas fermer le site à l’horizon 2022. Tant que la procédure judiciaire en cours n’a pas été clôturée, nous devons tourner au ralenti, avec des conséquences évidentes sur l’emploi: 14 postes seront supprimés. Cela prendra au mieux sept ans. Raison pour laquelle nous devons également demander à pouvoir exploiter une surface de 14 hectares, en prolongement de la carrière actuelle, en direction de Humain.

Et en recherche et développement de nouveaux produits, n’y a-t-il pas lieu d’investir?