Longchamp réclame plus de 800.000 euros à Leonidas

Il est écrit quelque part que les responsables de Longchamp et ceux de Leonidas ne partiront pas en vacances ensemble. Il faut dire que les deux parties s’affrontent en justice depuis trois ans. En 2016, dans le cadre d’une campagne publicitaire, le chocolatier Leonidas a proposé des sacs à tous ses clients qui achèteraient pour plus de 28 euros de chocolat. Mais le sac ressemblait à s’y méprendre au modèle "Le Pliage", un des plus gros succès de Longchamp. On vous le fait en bref, mais retenez que Jean Cassegrain (le holding qui détient les droits sur les sacs Longchamp) a gagné en référé contre Leonidas, forçant le chocolatier à cesser la distribution des sacs en question, sous peine d’une astreinte de 500 euros par sac écoulé. Cet ordre de cessation avait été confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles rendu le 26 juillet 2018. Jeudi matin, les juges du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles ont étudié le fond de l’affaire portant sur la question des dommages et intérêts. Thierry Van Innis (Van Innis & Delarue), l’avocat de Jean Cassegrain, réclame un peu plus de 800.000 euros de dommages et intérêts notamment pour atteinte au monopole et l’image de marque de la société. À l’origine, Leonidas avait commandé 30.000 sacs à un fabricant et, avant d’être mis en demeure par Longchamp, le chocolatier en avait écoulé 10.800. Leonidas, défendu par Renaud Dupont (CMS De Backer) a toujours plaidé la bonne foi dans ce dossier, estimant que le fabricant des sacs avait les droits pour écouler celui-ci. Il n’en était rien.