Louboutin attaque Amazon pour contrefaçon

Habituellement, Amazon est poursuivi en tant qu’hébergeur en publiant des annonces portant sur la vente d’articles contrefaits . Dans ce cas, comme la loi le prévoit, le titulaire de la marque prévient Amazon qui a l’obligation de supprimer promptement l’annonce en question. " Depuis deux ans et demi, Amazon et Louboutin collaborent pour protéger la marque Louboutin ", a plaidé Edward Taelman, le conseil d’Amazon. Effectivement, lorsque des annonces portent sur des modèles contrefaits, Louboutin signale la chose et Amazon supprime les annonces, sachant que le chausseur ne vend rien via Amazon.

Le vendeur pas l’hébergeur

L’accusation portée cette fois par Louboutin est plus grave. Le chausseur reproche au géant de la vente en ligne de stocker, de vendre et d’expédier lui-même les marchandises contrefaites. "Il s’agit de commercialisation active. Ma cliente a vu des représentants d’Amazon, on leur a demandé que cessent ces ventes en direct, mais ils ont évité le débat et il y a toujours des ventes", a plaidé le conseil du chausseur. "On a fait beaucoup d’efforts pour retirer les annonces, la coopération entre les parties continue", a pour sa part plaidé l’avocat d’Amazon qui s’est engagé à ce que cette coopération se poursuive pendant le litige. Ce qui a fait bondir Thierry Van Innis. "On veut bien coopérer avec l’hébergeur, mais nous ne coopérerons jamais avec le contrefacteur que vous êtes", a-t-il lancé. Effectivement, ce n’est pas Amazon en tant qu’hébergeur qui est visé ici, mais bien Amazon en tant que vendeur.