Malgré le virus, l'heure de la télé-assemblée générale n'a pas encore sonné

L'an dernier, l'assemblée générale d'AB InBev avait été animée par le président Olivier Gourmet et le CEO Carlos Brito. Cette année, le nouveau président Martin J. Barrington et Carlos Brito risquent d'être gênés par la dernière décision du Président Donald Trump.

Alors qu'à l'étranger, la banque Santander et le distributeur Ahold Delhaize ont pris les devants en encourageant leurs actionnaires à participer à distance à leur assemblée générale, en Belgique les grandes sociétés en sont toujours à se demander comment réagir.

La saison des assemblées générales s'ouvre alors que la crise liée au coronavirus ne cesse de s'étendre. La question se pose dès lors en termes crus: les actionnaires devront-ils se résoudre à renoncer, pour raison de santé publique, à assister à ces grand-messes annuelles? Si personne ne peut y répondre aujourd'hui de manière générale, les directions des grandes sociétés cotées en bourse se creusent la tête pour trouver des solutions. En Europe, la banque espagnole Santander et le groupe de distribution néerlandais Ahold Delhaize ont déjà alerté leurs actionnaires. La première leur a demandé de participer à distance, par procuration, à l'assemblée du 2 avril prochain, le deuxième les a invités à choisir: ils pourront soit voter à distance, par procuration écrite ou par procédure électronique, soit venir physiquement à la réunion du 8 avril, mais sans plus se voir offrir de réception ni de banquet après la séance.

Et quid des sociétés cotées belges? Les principales sociétaires de l'indice Bel 20 tiendront leur assemblée annuelle entre la mi-avril et la fin mai. En théorie, elles peuvent organiser pas mal de choses à distance depuis l'adoption de la loi du 20 décembre 2010 sur les droits des actionnaires. Elles peuvent en effet prévoir la possibilité de participer à distance à l'assemblée via un moyen de communication électronique. Et elles peuvent autoriser le vote à distance avant l'assemblée, par correspondance ou sous forme électronique. Ajoutons que la loi ouvre aussi la voie à un vote exprimé en direct à l'assemblée par voie électronique, mais que ce principe semble ne pas encore avoir été traduit concrètement. Last but not least, il faut que ces diverses modalités soient prévues dans les statuts des sociétés.

Depuis l'adoption de la loi du 20 décembre 2010, les sociétés belges cotées peuvent prévoir la possibilité de participer à distance à l'assemblée via un moyen de communication électronique.

Proximus se tâte

Dans la pratique, la plupart des entreprises contactées permettent le recours au vote à distance, mais peu d'entre elles offrent le suivi électronique via internet. Par ordre chronologique, la première concernée sera Proximus, qui recevra ses actionnaires le 15 avril. "Pour l'instant, nous n'avons pas prévu de dispositions particulières, mais on examine ce qu'il serait possible de faire", souligne le porte-parole Haroun Fenaux. "L'assemblée peut être suivie en ligne et en streaming, mais on ne peut pas voter en ligne; uniquement par correspondance." Précisons que beaucoup d'institutionnels le font plutôt que de se rendre sur place.

Treize jours plus tard, ce sera le tour du holding GBL. Prévu quelque chose pour l'occasion? "C'est à l'étude, mais nous n'avons pas de position plus précise à ce stade", nous dit-on au siège.

Problèmes aériens chez AB InBev

Le lendemain, 29 avril, ce sera la bousculade: le brasseur AB InBev, l'opérateur télécom Telenet et la société immobilière réglementée WDP accueilleront ce jour-là les porteurs de leurs titres.

Le cas le plus complexe sera celui d'AB InBev. "Nous n'avons pas encore pris de décision, nous sommes en train d'examiner les différentes options", indique la porte-parole Ingvild van Lysebetten. Le problème n'est pas tant que le premier brasseur mondial a d'importants actionnaires en Amérique du Nord et au Brésil, mais que son président Martin J. Barrington et son CEO Carlos Brito ont leur bureau aux États-Unis. Alors que l'assemblée du groupe se tient à Bruxelles et que... le Président américain Donald Trump vient de limiter les vols d'Europe vers les États-Unis! Trump n'a pas interdit le retour par avion des Américains et des résidents, mais a bien statué qu'ils devraient suivre une quarantaine de 14 jours. Ce risque de quarantaine pend donc au nez du président, du CEO et d'autres administrateurs et dirigeants d'AB InBev. Jusqu'ici, le groupe autorisait les votes à distance par procuration. Peut-être devra-t-il proposer, entre autres, que la présentation du CEO se fasse en téléconférence.

Porteurs déjà "drillés" chez Telenet et WDP

Chez Telenet, la situation est plus simple. On peut y voter à distance par procuration électronique, ce que font déjà de nombreux actionnaires qui ne se déplacent pas.

Chez WDP, on peut voter à distance, mais uniquement par correspondance, et la plupart des grands actionnaires privilégient cette approche. "Il y a deux ans, on avait songé à autoriser le vote en ligne, mais le système n'était pas en conformité avec la loi et on y avait renoncé", explique le CEO Joost Uwens. "On annonce nos résultats en vidéoconférence", ajoute-t-il, "et le lien vers celle-ci reste actif." Sous-entendu, pas besoin de venir sur place pour réentendre le même exposé. Joost Uwens relève aussi qu'environ 60% du capital participe à l'assemblée, mais que la part de ce total qui se rend sur place est très minoritaire.

