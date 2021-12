Millésime 2021 fructueux sur le marché des fusions-acquisitions

La plus grosse transaction de l'année fut l'acquisition du producteur de profilés en aluminium Corialis par le fonds d'investissement Astorg pour 1,6 milliard d'euros.

Le marché des fusions-acquisitions a fortement rebondi après la forte baisse de 2020. Pour 30 milliards d'euros de transactions ont été réalisées, soit moitié plus que l'an dernier.

L'ébullition sur le marché belge des fusions-acquisitions est palpable même entre Noël et Nouvel an. Cette semaine, après des mois de négociations, l'entrée du géant de l'investissement CVC dans le capital du groupe de jeux de hasard GAMING1 (Circus, 777) a été finalisée. Le montant de la transaction n'est pas connu officiellement, mais serait de l'ordre de 800 millions d'euros, selon nos informations.

30 milliards d'euros Pour 30 milliards d'euros de transactions belges (avec un acheteur, un vendeur ou une cible belge) ont été enregistrées en 2021.

Pour autant, c'est bien toute l'année que l'écosystème qui gravite autour de ce genre d'opération s'est activé. Cela s'est d'ailleurs traduit par 30 milliards d'euros de transactions belges (avec un acheteur, un vendeur ou une cible belge), soit moitié plus que l'année dernière, lorsque le marché s'est effondré à 20 milliards d'euros en raison de l'éclatement de la pandémie. Mais c'est aussi là le signe d'un retour à la "normale", soit à un niveau oscillant entre 25 et 35 milliards d'euros par an en moyenne.

Ce retour à l'équilibre n'est d'ailleurs pas que belge. Pour 5.600 milliards de dollars (4.940 milliards d'euros) de transactions ont été conclues en 2021 dans le monde, soit nettement plus que le précédent record de 4.550 milliards de dollars enregistré en 2007.

"2021 fut une année très solide du début à la fin" Un banquier d'affaires

"En 2020, de nombreux projets d'opérations ont été suspendus. À partir de l'été, le marché s'est redressé et le marché a recommencé à tourner à plein régime – niveau qu'il n'a plus quitté depuis douze mois maintenant", nous renseigne un banquier d'affaires ayant participé à moult deals cette année. Et d'ajouter: "2021 fut une année très solide du début à la fin. Certes, il n'y a pas eu de méga-deal, mais il y a eu beaucoup de transactions de taille assez importante, ce qui explique l'année si forte enregistrée."

En effet, cinquante opérations d'acquisition ont été conclues avec une valeur d'entreprise (capital plus dette) de 100 millions d'euros ou plus, contre une vingtaine seulement l'année précédente.

Numéro un

Mieux, cinq transactions ont concerné des sociétés évaluées à plus d'un milliard d'euros en 2021. Avec pour point d'orgue l'acquisition en mars du producteur de profilés en aluminium Corialis (ex-Aliplast). Le fonds d'investissement français Astorg a valorisé la société de Lokeren, qui compte parmi les plus grands acteurs européens du secteur, à 1,6 milliard d'euros.

Rothschild a assisté Astorg dans le dossier. Pourquoi en parler? Parce que la banque d'affaires a été la plus active au sein du plat pays l'année dernière, avec une participation à la plupart des transactions au-dessus de 100 millions d'euros.

Remarquable

D'autres opérations sont par ailleurs à retenir. Ainsi, avec son entrée (40%) dans TVH Parts, D'Ieteren a enfin trouvé une utilité au cash qui s'accumulait sur son compte en banque. De même, l'on peut relever la somme importante déboursée par le plus grand groupe de capital-investissement au monde Blackstone pour s'offrir le producteur ouest-flandrien de solutions de purification Desotec, ou encore le sauvetage financier du RSC Anderlecht.

Opérations en capital

Du reste, les entreprises belges ont levé pas moins de 6,1 milliards d'euros par le biais d'obligations. C'est moins que l'année dernière, quand AB InBev et Telenet avaient chacun signé un accord majeur. L'émission d'obligations vertes ("green bonds") a, elle, été bonne pour plus de 2,7 milliards d'euros.

En outre, six IPO belges ont permis la levée d'environ 2 milliards. Et ce, en grande partie grâce au distributeur de produits chimiques Azelis, qui faisait un début en trombe sur Euronext Bruxelles mi-septembre. Les autres nouveaux venus sont Ekopak, Theravet, Biotalys, Choice et Onward Medical.

2022

Quid pour 2022? En termes d'opérations en capital, la biotech carolo Univercells prépare son introduction sur le Nasdaq pour le second semestre, quand l'arrivée sur les marchés de l'éditeur de logiciels Itineris est également sur la table.

Du reste, plusieurs process ont déjà été lancés, comme la recherche d'un partenaire pour le Standard de Liège ou la chaîne d'animaleries Tom&Co, quand la vente du distributeur de produits chimiques Manuchar (AvH 30%) serait en voie d'achèvement notamment.

"2022 pourrait bien être une année record." Un fin connaisseur

"Nous ne voyons pas d'affaiblissement structurel du marché des fusions-acquisitions. Mieux, 2022 pourrait bien être une année record", nous confie un fin connaisseur.