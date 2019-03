Naval Group et ECA Robotics favoris pour les chasseurs de mines belges

Le consortium Belgium Naval & Robotics, qui réunit les deux sociétés françaises Naval Group et ECA-Robotics, est le grand favori pour le remplacement des chasseurs de mines en Belgique et aux Pays-Bas, a appris L’Echo à bonne source.

Le géant étatique Naval Group (ex-DCN), constructeur notamment du porte-avions Charles de Gaulle et des frégates de combat françaises, est associé à son compatriote ECA-Robotics, filiale du groupe Gorgé, pour participer à la compétition visant à fournir douze navires de lutte contre les mines aux marines belge et néerlandaise (six pour chaque pays). Un contrat global de deux milliards d’euros appelé MCM (Mine Countermeasure Missions, MCM).

Le point est inscrit à l’ordre du jour de la réunion du kern (conseil des ministres restreint) de ce vendredi. Le gouvernement Michel avait annoncé vouloir prendre une décision sur ce dossier avant la fin de la législature, les militaires ayant de leur côté terminé l’évaluation des trois offres remises. Selon nos informations, Naval Group et ECA-Robotics ont fait la différence sur le plan financier. Le cabinet du ministre de la Défense, Didier Reynders, n’a pas donné suite à nos demandes de commentaires.

Un centre d’excellence

Les deux autres candidats à ce marché belgo-néerlandais sont, d’une part, un consortium baptisé SeaNavalSolutions, rassemblant les chantiers navals STX France et Socarenam, Thales Belgium et la firme anversoise Engine Deck Repair (EDR), et, d’autre part, le chantier naval néerlandais Damen Schelde, associé à la société Imtech België.

Sur le plan opérationnel, la proposition de Belgium Naval & Robotics est conçue autour d’un concept novateur, qui repose sur des navires-mères assez volumineux, équipés de manière modulaire et en fonction des missions de drones aériens et de surface. Ces derniers seront capables de lancer et de récupérer automatiquement des engins plus petits d’identification et de destruction des mines sous-marines.

Le volet économique de l’offre prévoit une stratégie d’investissement ambitieuse en Belgique, qui deviendrait un centre d’excellence industrielle dans la guerre des mines, déjà une spécialité des militaires belges. Ce plan repose notamment sur la création en Belgique de deux "labs", l’un consacré aux évolutions en matière de lutte contre les mines ("MCM lab"), l’autre dans le domaine de la cybersécurité maritime, tant civile que militaire.

Au total, Naval Group et ECA-Robotics se sont engagés, en cas de succès, à fournir des retombées économiques pour 2,1 milliards d’euros sur vingt ans. D’après le consortium, ces retours seront répartis à hauteur de 50% en faveur de la Flandre, de 35% pour la Wallonie et le reste à Bruxelles.