Nethys ne sera pas Fortis

Ces derniers jours, le volet pénal de l'affaire Nethys a connu un sérieux coup d'accélérateur. Et le moins que l'on puisse écrire est que le juge d'instruction Frédéric Frenay a pris ses reponsabilités. Au terme d'un marathon de quatre jours d'auditions menées sous la houlette des policiers de l'Office Central de Répression de la Corruption (OCRC), le juge a procédé a six inculpations et quatre arrestations .

On le voit, le juge a frappé. Fort. Sur ce volet précis des indemnités de rétention, l'instruction a duré à peine plus d'un an. Saluons cette célérité. Et saluons la stratégie suivie par la justice liégeoise qui a décidé de saucissonner les dossiers pour avancer dans les meilleurs délais. Il faudra encore s'intéresser aux conditions de la vente de Voo à Providence et aux ventes de Win et Elicio. Et à bien d'autres choses encore.