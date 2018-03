Nethys se désengage des projets hydroélectriques au Nord-Kivu

Ceux-ci peuvent se faire assister dans le cas échéant par un organisme professionnel spécialisé et indépendant. Ce désinvestissement poursuivra trois objectifs: "la défense des intérêts patrimoniaux du groupe Nethys, le respect du partenaire opérationnel local privé, la Société des Techniques Spéciales (STS) et la fourniture pérenne d'électricité dans cette importante région qui, actuellement, n'en dispose pas".

"En vue d'éviter la coexistence de Nethys et de personnes physiques au sein d'un même actionnariat, et de constituer une gestion unique et cohérente de cette participation, le conseil d'administration de Nethys a décidé de procéder au rachat des participations et créances aux valeurs d'acquisition initiales des actionnaires privés; les intérêts courus restant donc la propriété du groupe Nethys", précise le groupe dans un communiqué.