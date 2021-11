Neutralisation conceptuelle en droit des marques

Âme et amen

Examen objectif des signes

Le tribunal poursuit son raisonnement en considérant que, dès lors que le signe "amen" a, sur le plan conceptuel, une signification claire et précise, et que, par conséquent, les marques en conflit ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, il appartenait à l’Office d’examiner si les différences conceptuelles entre les deux marques peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles. En effet, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’appréciation globale de la similitude des signes implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes ait, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement. C’est ce que l’on appelle la théorie de la neutralisation conceptuelle. Précisons immédiatement qu’il s’agira toujours d’une appréciation au cas par cas et que l’existence de différences conceptuelles n’entraîne pas automatiquement la neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques. Dans le cas d’espèce, le tribunal n’avait pas conclu à un degré fort de similitude sur le plan visuel et phonétique, mais uniquement à un degré moyen de similitude, ce qui laissait donc la place à une possible neutralisation des similitudes visuelles et phonétiques par la différence conceptuelle entre les deux marques.