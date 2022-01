Nouveau coup de filet dans les télécoms pour Ergon Capital

Fondée en 1992 et basée à Madrid, l'entreprise est un leader mondial dans le développement de solutions technologiques pour le secteur maritime, avec un focus particulier sur la gestion durable des ressources océaniques. En parallèle, elle propose également un large éventail de solutions satellitaires (localisation, reporting, surveillance…) destinées à l'amélioration du contrôle et de la traçabilité de la pêche. En ce sens, elle travaille en étroite collaboration avec les autorités régionales et les associations de pêche nationales et étrangères, ainsi qu'avec diverses entreprises de pêche commerciale dans plus de 50 pays.