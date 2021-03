Novobiom lève des fonds pour dépolluer à coup de champignons

L'invest Noshaq, la Région wallonne et des investisseurs privés dotés d'une expérience industrielle misent sur le potentiel de Novobiom dans la bioremédiation.

Dépolluer des friches industrielles en appliquant aux sols contaminés une solution à base de champignons ? C'est ce que se propose de faire Novobiom , une jeune pousse créée en 2017 par Caroline Zaoui et Jean-Michel Scheuren: la première est docteure en microbiologie, le deuxième ingénieur de gestion avec un master axé sur l'environnement. Avec le concours de l'invest liégeois Noshaq , d'investisseurs privés et de la Région wallonne , ils viennent de boucler un financement d'amorçage de 1,5 million d'euros.

"Novobiom mène un programme de Recherche & Développement pour valider l'efficacité des souches fongiques", explique Eric Brandt, investment manager chez Noshaq. "Elle a obtenu des résultats sur certains polluants en laboratoire. Elle veut démontrer l'utilité de la technologie sur un panel plus large de polluants." Et sur le terrain: des contacts ont été pris avec différents industriels du traitement des déchets, en vue de mener des projets pilotes sur des sites et des friches en cours de dépollution.