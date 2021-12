"Ontex était devenu trop complexe"

Back to basics

Cette fois, on y est . La patronne a enfin dévoilé ses cartes: Ontex se concentrera dorénavant sur l'Europe et l'Amérique du Nord . Avec un accent mis sur la production de couches, de serviettes hygiéniques et de tampons vendus sous marque de distributeur , ainsi que de couches destinées aux hôpitaux et centres de soins . L'an dernier, cette partie du portefeuille représentait 1,4 milliard d'euros de chiffre d'affaires – soit environ les deux tiers enregistrés par le groupe – pour une marge de l’ebitda (excédent brut d'exploitation) ajusté de 13%.

Cette décision marque un virage à 180 degrés par rapport à ce qui avait été annoncé en 2014, lors de l' introduction en bourse du groupe . À l'époque, la stratégie du précédent patron, Charles Bouaziz, qui sautait mi-2020 sous la pression des actionnaires (parmi lesquels GBL avec près de 20% du capital, qui ne pèsent par ailleurs que 0,7% du portefeuille du holding des Frère-Desmarais), tenait en trois axes : expansion par acquisitions , plus de marques propres et plus de présence dans les pays émergents .

"Désormais, on a une stratégie claire, qui sera portée par un top management revu (six nouveaux administrateurs ont été nommés l'an dernier pour diversifier le conseil et apporter une expertise dans la vente de détail et les produits de consommation, NDLR). Et ce, dans un contexte de discipline plus stricte sur les coûts (155 millions d'euros d'économies brutes sont prévus entre 2021 et 2022, NDLR), d'améliorations lancées côté logistique, mais aussi de refinancement de notre dette (pour laquelle un accord avec ses banques portant sur un total de 470 millions d'euros a été trouvé, de même qu'une offre obligataire a été lancée fin juin, NDLR)", a martelé la CEO, qui parle dorénavant d'un "New Ontex".