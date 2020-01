Oser repartir d'une page blanche

Stimuler l'innovation managériale

Depuis cinq ans, Jacques Crahay essaie d’implémenter un programme pour stimuler l’innovation managériale au sein de son entreprise. "Je dis essayer parce qu’on n’a jamais fini…" Fort de cette expérience, il en a conçu, en tant que président de l’Union wallonne des entreprises, un cycle de formation et d’accompagnement où l’on invite des patrons qui ont implémenté ces techniques de management dans l’entreprise. "Nous suscitons aussi des clubs de compagnonnage régionaux composés pour moitié de patrons qui l’ont fait et pour moitié de managers qui voudraient le faire sans en avoir le temps. Cet échange est très stimulant."

De l’avis des trois managers présents, les patrons se réunissent aujourd’hui davantage pour échanger leurs bonnes pratiques et leurs expériences que par le passé. "Aujourd’hui, on n’a plus de temps à perdre pour des lunchs avec un exposé ex cathedra, d’une prétendue vedette, estime Frédéric Taminiaux. Il faut du concret, de l’échange pratique. Le patron d’Eggo participe de la sorte aux réunions de l’APM, Association pour le progrès du management, mais aussi à des échanges de vue avec huit jeunes patrons pour pratiquer le leadership à 360°. "Tout peut s’y dire! On peut s’y décharger des peurs et des émotions que l’on n’expliquera jamais à personne d’autre, parfois même à sa famille."

De l’importance pour le patron de pouvoir décharger son stress et prendre du recul. "Certaines boîtes sont très dépendantes de leur patron, c’est très dangereux pour leur survie à long terme", estime Gillot. Frédéric Taminiaux, pour éviter de jouer avec ses limites de résistance, s’est donné sept semaines pour un voyage en famille à l’autre bout du monde. "Je l’ai réservé huit mois à l’avance, question de bien préparer l’intérim au niveau du management. Et, pendant ces deux mois d’absence, nous avions un reporting hebdomadaire. Et c’était en pleine période budgétaire. Cela a contribué à renforcer la cohésion au sein du management. Or, c’est le rôle essentiel du patron: ce n’est pas de compter, d’analyser ou de vendre, c’est de faire en sorte que les gens travaillent bien ensemble."