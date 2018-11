Panne de personnel chez Kone Belgique

Les ouvriers et les techniciens bruxellois de l'entreprise de construction et de réparation d'ascenseurs Kone Belgique se croisent les bras depuis ce mardi matin et pour une durée indéterminée. Ils manifestent leur mécontentement à la suite d'une nouvelle organisation du travail. Le dialogue social n'est toutefois pas rompu, selon la direction.

Depuis peu, un nouvel outil testé chez Kone Belgique utilise la géolocalisation des techniciens, selon les représentants du personnel. Celui-ci est au coeur de la réorganisation du travail voulue par la direction du spécialiste des ascenseurs. Seulement, "malgré de longues négociations, le projet de nouvelle convention collective de travail n'a pas pu aboutir et nous faisons face à un blocage, notamment sur la question de la redistribution des gains de productivité consécutifs à cette nouvelle organisation", indique Grégory Dascotte, permanent FGTB Metal.

A l'issue d'une assemblée générale du personnel, le personnel a décidé de ne pas reprendre le travail. Et ce pour une durée indéterminée. "Le dialogue social n'est toutefois pas rompu. Une réunion entre les partenaires sociaux débute à 14h30", tempère Pascal Lekeu, directeur opérationnel de Kone Belgique et Luxembourg. L'arrêt de travail ne concerne uniquement que l'agence de Bruxelles, soit sur une des six agences en Belgique, "dans l'attente d'une réaction de la direction", selon les syndicats. Aucun préavis de grève n'a encore été déposé. "Le mouvement n'est pas suivi par l'entièreté du personnel technique", précise encore la direction qui dit prendre "toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité" de ses services.

Par ailleurs, dans un communiqué, la direction de Kone confirme et défend la nouvelle organisation du travail envisagée. "Nous développons une manière de travailler innovante qui relie l'organisation des activités de maintenance directement avec le client. Nos clients, techniciens et équipes de vente verront et partageront les mêmes informations, ce qui nous permettra d'offrir un meilleur service à nos clients et augmenter notre réactivité", précise ainsi la filiale belge du groupe Kone.