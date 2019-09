Pas de place pour deux vibromasseurs sur un marché trop étroit…

Bon, on vous explique? D’un côté, on a JEP qui, depuis quelques années, commercialise son modèle de vibromasseur, baptisé "Fontaine de Jouvence 2" (ça ne s’invente pas!). Tout se passe bien pour ces dames jusqu’à ce que la société Ladies Night fasse une incursion sur le marché belge. Le concept de cette société néerlandaise? Organiser des sortes de soirées Tupperware au cours desquelles, vous l’aurez compris, les boîtes à tartines de nos enfants sont remplacées par des jouets érotiques, le tout étant encadré par deux sexologues qui livrent, en prime, un petit cours théorique sur le plaisir sous toutes ses coutures. On va s’arrêter là. Dans le lot des produits mis à l’encan par Ladies Night, on retrouve le vibromasseur "Cloud 9", qui, à en croire les photos glanées sur le net et dans le jugement, serait une copie conforme du "Fontaine de Jouvence 2".