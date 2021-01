Pascal Minne s'est éteint

Né à Ixelles le 8 novembre 1950, il s’était spécialisé dans la planification patrimoniale et successorale , ainsi qu'en impôts des sociétés et en fiscalité internationale, domaines dans lesquels son expertise était unanimement reconnue.

Mais Pascal Minne avait plusieurs cordes à son arc. Ce licencié en droit de l’ULB avait aussi obtenu un diplôme en économie de l’Université d’Oxford. Il avait débuté sa carrière chez Coopers & Lybrand Belgium and Luxembourg, le cabinet international d'audit et de conseils fiscaux, dont il allait devenir président en 1992. La société fusionnera ensuite avec Price Waterhouse et il deviendra président de l'entité PricewaterhouseCoopers (PwC) Belgium en 1998. C'est en 2001 qu'il a rejoint la société de bourse Petercam en tant qu’administrateur et associé.