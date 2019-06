Patrick Drahi s'adjuge Sotheby's pour 3,7 milliards de dollars

Sotheby's vient de signer un accord en vue d'être rachetée par Bidfair USA, une entité détenue à 100% par l'entrepreneur français Patrick Drahi, patron du groupe de télécoms et médias Altice (SFR, BFMTV, RMC, Libération...).

La maison de vente aux enchères devrait sortir de la cote après son rachat, ce qui mettrait un terme à 31 années de cotation à la Bourse de New York.

La maison de vente aux enchères existe depuis 1744, année de sa fondation à Londres. Une succursale à New York a également ouvert ses portes en 1955 et la société organise désormais des ventes dans dix endroits différents.

A Wall Street, le titre Sotheby's a bondi de plus de 56% à 55,24 dollars dès les premiers échanges pour se rapprocher de l'offre faite par Patrick Drahi. En plus d'être entrepreneur, ce dernier ce dit aussi collectionneur d'art. Il dit être depuis longtemps "client et l'admirateur" de la maison de vente aux enchères.