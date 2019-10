Patron de l'ancien ou du nouveau monde?

Les 168 entreprises signataires de la Coalition Kaya des entrepreneurs de la transition écologique et membres du Réseau Ecopreneurs Belgique:

1. 21 Solutions 2. A plus concept 3. asmartworld 4. aquaponie bruxelles 5. artisane culinaire 6. Artisphere 7. atelier 4/5 8. atelier kami 9. au rayon bio 10. Aubert M 11. Batigroupe 12. BEE The change 13. BEECom 14. BeeoDiversity 15. Beescoop 16. Belalbatros 17. biotempo 18. bloum 19. Boentje Café 20. Bouche B 21. Brut food 22. Cap Conseil 23. Carodec 24. CF2D/CF2M 25. Citeco 26. citizen fund 27. City Tools 28. Climact 29. CO2 Logic 30. COBEA 31. CogenGreen 32. cogeo 33. Coopeos 34. Coopérative Vervicoop 35. CoopItEasy 36. CoucouTextile 37. Crabe 38. Créatifs culturels 39. CTEC 40. Cuisine Des champs 41. Cycad 42. Cyclo 43. Dapesco 44. Diva 45. Domaine W 46. Doudou miel 47. Dyoxide de gambette 48. Dzero studio architectes 49. Earth solutions 50. Eat's local 51. Ecodis 52. Ecopreneur 53. EcoRes 54. Ecowez 55. Eltys 56. Energiris 57. Energreen 58. Enprobel 59. Entre Nous 60. Eponym 61. Equilibre 62. Ethical Property 63. Ethiquable 64. Explorea 65. Factor X 66. Fairtrade 67. Farm 68. Feel Food 69. Ferme de froidmont 70. Ferme nos pilifs 71. Fit my Nest 72. Give actions 73. Graine de vie 74. GraspHopper 75. Green bizz 76. Greenloop 77. Greenz biobar 78. Groupe one 79. Happy Nest 80. Hello bio 81. Hierba buena 82. Holy-wood 83. Horia 84. Humusation 85. Hytchers 86. IB gourmand 87. Idlamp 88. Imma Terra 89. Incredible company 90. Innergic 91. Into the spoon 92. IpFix 93. Isatio 94. Jardins d'antan 95. JINKO 96. JLA Hydro 97. Kako chocolaterie 98. Kamilou 99. La petire parisienne 100. La table d'anne 101. Les boudines 102. Les culottes volantes 103. les jardins d'anaise 104. Le Local 105. Lidjeu 106. Lili Bulk 107. Little Food 108. Little green box 109. Little panama 110. Lokado 111. Looops 112. Loopyourbox 113. Macavrac 114. MAD Brussels 115. Mad lab 116. Mamé noka cofee 117. Marcel et fifi 118. MCB 119. Metamorphosis Consulting 120. Mods 121. Nespa 122. Objectif 2050 123. Octavius 124. Onima 125. Orybany 126. PANG 127. Perma projects 128. Permafungi 129. Petite sorcière 130. Pilot PME 131. Please like meal 132. Popote 133. Promis© 134. RDC Environnement 135. Reprocover 136. Réseau Vrac 137. RespecTable 138. Retrival 139. S LAB 140. Sanna pack une vie 141. Scale Up 142. Sequoia shop 143. Shared values 144. Simone a soif 145. Soltis 146. Springtime 147. Sumy 148. Sunshine 149. Super food beers 150. Super fourchette 151. Tale me 152. TCO Service 153. Terre en vue 154. Too good to go 155. Tricoterie 156. Urban harvest 157. Urbike 158. Usitoo 159. Venture lab 160. Village Partenaire 161. Vivement Lundi 162. Wao 163. Wattmatters 164. We are open - coworking 165. Yellow Events 166. Yuman 167. Yuso 168. Zéro Carabistouille